https://static.news.ru/photo/2e0d6cce-5232-11ea-bd4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuan Zheng/Utuku/Ropi/Global Look Press

Министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран считает реальной угрозу того, что вспышка нового коронавируса может перерасти в пандемию.

Об этом он заявил в эфире радиостанции France Inter. Отвечая на соответствующий Веран отметил, что пандемия «рассматривается и как рабочая гипотеза, и как вероятный риск». При этом глава Минздрава заверил, что Франция готова к возможному дальнейшему распространению коронавируса. Он сообщил, что посетил парижский госпиталь Биша, где пообщался с медперсоналом.

Я бы хотел отметить прекрасную подготовку сотрудников, быструю реакцию и оперативную организацию помощи, — сказал министр.

Веран сообщил, что «в настоящий момент только четыре человека из двенадцати продолжают находиться в больницах Франции».

Под пандемией понимается необычайно сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания по всей стране и территории сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Распространение нового типа коронавируса

Жители Китая стали заболевать опасной пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны.

К 18 февраля эпидемия затронула более 73 тысяч человек, из которых 99% — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали около 1,8 тысячи инфицированных. Выздоровели более 12 тысяч.

В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.