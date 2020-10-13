Глава МИД Турции призвал Армению уйти из Нагорного Карабаха

https://static.news.ru/photo/efdca562-0d54-11eb-aeb3-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция выступает за мир в Карабахе, но Армения должна уйти оттуда. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Наряду с призывами к прекращению огня на Южном Кавказе необходимо требовать от Армении вывода войск, — подчеркнул политик на совместной пресс-конференции с главой МИД Швеции Анн Линде.

Чавушоглу также предложил созвать встречу стран — членов Минской группы ОБСЕ для обсуждения урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

Кроме того, глава турецкого внешнеполитического ведомства призвал международное сообщество потребовать от Армении вывода войск из Нагорного Карабаха, передаёт «Интерфакс».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.