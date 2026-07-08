Еще в одном регионе России ввели продажу бензина по госномерам

Еще в одном регионе России ввели продажу бензина по госномерам Власти Астраханской области ввели продажу бензина по госномерам

Схема продажи бензина по четным и нечетным дням в зависимости от последней цифры государственного номера автомобиля вводится на автозаправочных станциях Астраханской области с 9 июля, сообщил в МАКСе губернатор региона Игорь Бабушкин. По его словам, это позволит сократить и упорядочить очереди на АЗС.

С завтрашнего дня в городе Астрахани по нечетным числам топливо смогут приобрести автомобилисты, чьи номера оканчиваются на 1, 3, 5, 7, 9, а по четным — на 0, 2, 4, 6, 8. Это позволит снизить и упорядочить очереди на автозаправочных станциях. Четкий контроль за соблюдением режима будут осуществлять правоохранительные органы, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о возможном введении на местных АЗС аналогичной схемы продажи бензина. Причиной такого шага стал дефицит горючего в объеме около 500 тонн в сутки.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что крупные игроки топливного рынка, включая «Роснефть», налаживают тесное сотрудничество с небольшими частными АЗС. Глава государства выразил уверенность, что данная работа даст положительные результаты.