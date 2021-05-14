Глава МИД Ирана не поехал в Вену из-за флага Израиля

https://static.news.ru/photo/90b20716-b570-11eb-9b20-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф решил отказаться от поездки в Вену, где должен был встретиться со своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом. Это произошло из-за того что, министерство иностранных дел страны подняло над своими ведомствами флаг Израиля в знак солидарности с еврейским народом. Об этом сообщает издание Presse.

Встреча между министрами должна была пройти в субботу, 15 мая, в 11:00. На ней стороны планировали обсудить вопросы ядерной сделки, Зариф должен был остаться в австрийской столице до воскресенья.

Джавад Зариф отменил свои выходные в Вене, — отмечает издание.

Австрийский лидер Себастьян Курц ранее заявил, то флаг Израиля был поднят на крыше федерального ведомства в качестве знака солидарности. Он подчеркнул, что «террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения». После этого о решительной поддержке ближневосточной страны заявили в австрийском МИД, подняв флаги над своими министерствами.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилось 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей, а также один военный. Палестина заявила о гибели 139 человек и более 1000 раненных.

В ночь на 15 мая из сектора Газа было выпущено более 200 ракет в сторону Израиля. Об этом заявили в израильские военные. Система ПРО перехватила более 100 ракет, около 30 ракет упали в секторе Газа. Армия обороны Израиля уничтожила ракетную установку палестинских радикалов.

Власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) призвали Израиль и Палестину немедленно прекратить боевые действия, а также начать политический диалог. Стороны должны проявить максимальную сдержанность в своих действиях, а в ОАЭ готовы поддержать все усилия по достижению мира и стабильности в регионе.