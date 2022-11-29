Глава МЭА: Россия навсегда потеряла Европу как крупнейшего энергоклиента Глава МЭА Бироль: РФ навсегда потеряла Европу как крупнейшего и надежного энергоклиента

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Фатих Бироль

Россия навсегда потеряла Европу как крупнейшего и надежного энергетического клиента, приводит Reuters слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля. Он отметил, что в начале следующего года добыча нефти в РФ сократится на 2 млн баррелей в сутки.

Россия потеряла Европу как своего крупнейшего энергетического клиента навсегда. <...> Международное энергетическое агентство ожидает, что добыча нефти в России сократится примерно на 2 миллиона баррелей в сутки к концу первого квартала следующего года, — сказал Бироль.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о желании укрепить сотрудничество с Россией в области энергетики. По его словам, отношения между государствами показывают высокую прочность и энергетический вопрос является краеугольным камнем в партнерстве. Он добавил, что работа с Россией будет включать в себя в том числе содействие развитию зеленой энергетики, совместное поддержание международной энергетической безопасности и стабильности цепочек производства и поставок, а также внесение нового вклада в долгосрочное здоровое и устойчивое развитие международного энергетического рынка.

До этого глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил в ходе российско-китайского энергетического бизнес-форума, что поставки трубопроводного газа из России в Китай в 2022 году вырастут на 60%. По его словам, запасы газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, который могут поставить в КНР, превышают 2 трлн кубометров.