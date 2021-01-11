Глава Кипра отрицает причастность к торговле «золотыми паспортами»

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Президент Кипра Никос Анастасиадис отверг обвинения в коррупционных преступлениях. Его заподозрили в торговле «золотыми паспортами». Политик владеет юридической компанией, которую надзорные ведомства несколько раз проверяли и не обнаружили нарушений. Об этом он рассказал беседе с журналистами.

Кипр якобы уличили в многочисленных фактах выдачи так называемых «золотых паспортов» в обмен на инвестиции. С 1 ноября 2020 года страна отменила программу, по которой бизнесмен мог получить её гражданство после вливания в экономику €2,5 млн. Действие документа прекратили после появления в эфире расследования телеканала «Аль-Джазира» о причастности местных властей планам продажи паспортов преступным элементам.

Инвестпрограмма стала методом стимулирования экономики в то время, когда финансовая система высыхала в буквальном смысле слова. Множество строительных предприятий не могли производить выплаты по кредитам, банки нуждались в ликвидности. Это было объявлено как мера, которая может помочь исправить ситуацию. Существующая система натурализации, действующая с 2007 года, была существенно изменена. Как и любая другая программа, этой системой злоупотребляли, — заявил Анастасиадис.

Расследованием возможных нарушений ещё в осенью 2020 года занялась Еврокомиссия. В ЕК отметили, что действия Кипра и Мальты несовместимы с принципом искреннего сотрудничества, закреплённым в Договоре о Евросоюзе, а также подрывают сущность и целостность статуса гражданства ЕС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минэкономразвития РФ разрабатывает «золотые паспорта» для богатых иностранцев, как это уже ввели на Кипре, в Британии и Сингапуре. Однако пока Россия может предоставить только вид на жительство. Так власти РФ хотят заманить богатых иностранных инвесторов, готовых вложиться в экономику страны. Но при этом «золотые паспорта» призваны не формировать «ложных предпосылок» к получению миграционного статуса.