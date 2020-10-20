Мальте и Кипру грозят санкции за продажу гражданства ЕС

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Еврокомиссия приступила к расследованию в отношении Кипра и Мальты по фактам предоставления гражданства или вида на жительства в обмен на инвестиции в экономику. По его итогам в отношении этих стран могут быть введены санкции.

ЕК официально уведомила власти Кипра и Мальты о начале расследования. Им дано два месяца на ответ Брюсселю.

Если ответы не будут удовлетворительными, Еврокомиссия может вынести мотивированное заключение по этому вопросу, — цитирует ТАСС заявление ЕК.

В комиссии отметили, что действия Кипра и Мальты несовместимы с принципом искреннего сотрудничества, закреплённом в Договоре о Евросоюзе, а также подрывают сущность и целостность статуса гражданства ЕС

ЕК ещё в начале 2019 года выражала обеспокоенность тем, что указанные страны выдают так называемые золотые паспорта гражданам других стран. С тех пор она не раз выступала за запрет предоставления гражданства ЕС в обмен на инвестиции.

Ранее NEWS.ru писал, что спикер парламента Кипра Димитрис Силлорис подал в отставку после скандала о нарушениях при реализации программы получения гражданства в обмен на инвестиции. При этом он заявил, что ни в чём не виновен, но отставка устранит претензии ряда политиков.

Госпрограмма Кипра состоит в том, что иностранец может получить гражданство в обмен на инвестиции в экономику в размере €2,5 миллиона. В августе катарская телекомпания Al Jazeera выпустила масштабное расследование, в котором назвала имена обладателей 2,5 тысячи «золотых паспортов» (40% из них составляли россияне) и указала на криминальное происхождение денег многих из них. Власти Кипра эти данные отвергли, но объявили о приостановке программы с 1 ноября.