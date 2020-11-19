«Золотые паспорта» для богатых иностранцев введут в РФ

https://static.news.ru/photo/29be640a-2aba-11eb-b2a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Минэкономразвития разрабатывает «золотые паспорта» для богатых иностранцев, как это уже ввели на Кипре, в Британии и Сингапуре. Однако пока Россия может предоставить только вид на жительство.

Так российские власти хотят заманить богатых иностранных инвесторов, готовых вложиться в экономику страны. Но при этом «золотые паспорта» призваны не формировать «ложных предпосылок» к получению миграционного статуса, пишут «Известия».

Для получения «золотого паспорта» иностранцы должны выполнить как минимум одно из четырёх условий: владеть какой-то российской компанией, вложив в неё не менее 15 млн руб., вложить 15 млн руб. в российский бизнес или открыть собственное дело с уставным капиталом не менее 10 млн руб., не менее трёх лет быть владельцем российской недвижимости или гособлигаций на сумму 30 млн руб.

Проект, полагают в Минэкономразвития, станет «хорошим стимулом» для привлечения денег иностранцев и создания рабочих мест. Пока неизвестно, на жителей каких стран рассчитана эта инициатива. Известно, что за прошлый год вид на жительство в РФ получили 184 тыс. иностранцев, в основном, выходцев из СНГ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Еврокомиссия приступила к расследованию в отношении Кипра и Мальты по фактам предоставления гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику. По его итогам в отношении этих стран могут быть введены санкции.