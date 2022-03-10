Глава Instagram назвал блокировку соцсети в России неправильным шагом

Решение о блокировке соцсети в РФ — неправильный шаг, такое мнение высказал глава Instagram Адам Моззери, пост об этом он разместил в Twitter. По его словам, данная мера лишит возможности общения с жителями других стран около 80 млн жителей России.

В понедельник Instagram заблокируют в России. Это решение отрежет 80 миллионов в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно, — написал Моззери.

Глава Instagram Адам Моззери Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роскомнадзор в пятницу,11 марта, по требованию Генпрокуратуры РФ принял решение об ограничении доступа к социальной сети Instagram на территории России в связи с поощрением в ней призывов к насилию в отношении россиян.

Компания Meta прокомментировала новую редакционную «политику» в отношении россиян. По заявлению компании, Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации. При этом разрешение пользователям соцсетей на Украине призывать к насилию в отношении участников спецоперации было названо «временной мерой», принятой в «чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах». Ограничение на возможность выражать «сопротивление и ярость» со стороны украинцев глава компании назвал «неприемлемым».