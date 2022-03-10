В Meta прокомментировали новую политику компании

Компания Meta прокомментировала новую редакционную «политику» в отношении россиян. По заявлению компании, Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение главы компании Ника Клегга.

Он назвал разрешение пользователям соцсетей на Украине призывать к насилию в отношении участников спецоперации «временной мерой», принятой в «чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах».

Мы продолжим оценивать ситуацию в будущем, — заявил Клегг.

Глава компании дал понять, что немедленной отмены нововведений не произойдёт. Ограничение на возможность выражать «сопротивление и ярость» со стороны украинцев глава компании назвал «неприемлемым». При этом Клегг заверяет, что в политике компании не произошло «каких-либо изменений» относительно правил об экстремистских высказываниях.

Мы не потерпим русофобии и любой дискриминации, притеснений или насилия против россиян на наших платформах, — добавил глава компании.

Компания Meta на фоне событий на Украине временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.

В ответ на это Роскомнадзор потребовал от Meta прокомментировать новые правила изменения контента. Компания должна была подтвердить или опровергнуть изменения правил модерации контента в социальных сетях в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих.

Позже первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский заявил, что в ближайшее время в РФ могут быть заблокированы сервисы компании Meta, снявшей запрет на призывы к насилию в соцсетях Facebook и Instagram.