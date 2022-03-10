Депутат Боярский подтвердил возможность блокировки Meta в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в ближайшее время в РФ могут быть заблокированы сервисы компании Meta, снявшей запрет на призывы к насилию в соцсетях Facebook и Instagram. По его словам, у Роскомнадзора есть все необходимые способы реакции на подобные действия.

Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время все сервисы Meta на территории РФ будут заблокированы, — сказал Боярский.

Парламентарий заявил, что действия компании ставят под угрозу жизнь и здоровье россиян, тогда как действия Роскомнадзора призваны оградить территорию РФ от экстремизма. При этом он признал, что россияне «будут скучать» без сервисов компании, к которым относятся соцсети Facebook и Instagram, а также меcсенджер WhatsApp.

Ранее Генеральная прокуратура РФ направила в суд заявление о признании компании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить её деятельность в России. В ведомстве подчеркнули, что в решении компании снять запрет на призывы к насилию в соцсетях Facebook и Instagram усматриваются признаки преступлений по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия).