Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией

Генеральная прокуратура РФ направила в суд заявление о признании компании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить её деятельность в России. В ведомстве подчеркнули, что в решении снять запрет на призывы к насилию в соцсетях Facebook и Instagram усматриваются признаки ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия).

Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее компания Meta из-за событий на Украине временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.

В ответ на решение Meta Роскомнадзор направил компании требование прояснить ситуацию о разрешении призывов к насилию в отношении Вооружённых сил России, сообщил глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, компании придётся подтвердить или опровергнуть появившуюся ранее информацию о снятии запрета на такого рода сообщения.

В свою очередь Следственный комитет РФ возбудил дело о призывах к насилию в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta. Действия компании квалифицированы как публичные призывы к экстремизму и содействие терроризму.