Meta признала снятие запрета на призывы к насилию против военных РФ

Meta из-за событий на Украине временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что призывы теперь разрешены против военных РФ, но не позволительны по отношению к гражданскому населению, сообщает РИА Новости.

Мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наш запрет на призывы к насилию, — пояснил Стоун.

Агентство Reuters ранее уточнило , что разрешение пока будет действовать в отношении только некоторых стран: России, Украины и Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, Венгрии, Румынии и Словакии, а также республик Закавказья.

Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium и спонсорство, дающее допуск к эксклюзивному контенту. Соответствующее уведомление получили авторы роликов из России.