YouTube приостановил все функции монетизации для российских пользователей

Видеохостинг YouTube полностью приостановил все функции монетизации YouTube для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium и спонсорство, дающее допуск к эксклюзивному контенту. Как пишет РБК, соответствующее уведомление получили авторы роликов из России.

Авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания Google приостанавливает продажу онлайн-рекламы в России. Запрет распространяется на поисковые страницы, видеохостинг YouTube и внешних партнёров. Решение об этом принято в связи с ситуацией на Украине.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предположил, что в дальнейшем YouTube, Instagram и Facebook могут уйти из России, но оценить этот риск сейчас не получится. По его словам, если такое случится, к сервисам может сохраниться доступ через VPN-программы, но общее количество пользователей так или иначе всё равно упадёт. Между тем уход с рынка означает потерю денег для компаний, которые работают не только для удовольствия пользователей, но и для монетизации.