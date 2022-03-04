Google приостановил продажу онлайн-рекламы в России

Компания Google с 4 марта приостанавливает продажу онлайн-рекламы в России. Запрет распространяется на поисковые страницы, видеохостинг YouTube и внешних партнёров. Решение об этом принято в связи с ситуацией на Украине, сообщает Reuters.

В свете чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем Google-рекламу в России. Ситуация развивается быстро, и мы продолжим делиться обновлениями в случае необходимости, — цитирует агентство сообщение компании.

В YouTube разъяснили, что пользователи из России не будут видеть рекламу в роликах, поэтому их просмотры не будут монетизироваться. Российские авторы видео продолжат получать деньги за просмотры, но только из других стран, пишет «Коммерсант».

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение в России ложных сведений политического характера о военной спецоперации на Украине через контекстную рекламу видеохостинга YouTube. В ведомстве отметили, что такие сообщения содержат дезинформацию, направленную в том числе на создание протестных настроений.