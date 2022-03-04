Аналитик оценил шансы россиян остаться без YouTube и Instagram

YouTube, Instagram и Facebook могут уйти из России, но оценить этот риск сейчас не получится, сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов «Москве 24». Если такое случится, к сервисам может сохраниться доступ, но количество пользователей всё равно упадёт, считает он.

Сложно оценить вероятность ухода YouTube, Facebook, Instagram, объективных данных нет. Но риск ухода из России, безусловно, имеется. Не факт, что будет совсем невозможно использовать сервисы на территории России. То есть это будет возможно через различные инструменты обхода блокировок. Но в любом случае аудитория сервисов снизится и интерес к ним также упадёт, — сказал Ульянов.

Он добавил, что уход с рынка означает потерю денег для компаний, а они работают не только для удовольствия пользователей, но и для монетизации. Ульянов также посоветовал на всякий случай переместить данные из облачных сервисов на компьютер.

Ранее сообщалось, что компания Google приостанавливает продажу онлайн-рекламы в России. Запрет распространяется на поисковые страницы, видеохостинг YouTube и внешних партнёров. Решение об этом принято в связи с ситуацией на Украине.

В свою очередь Роскомнадзор заблокировал доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). Также ведомство заблокировал сайт издания The Village и ограничило доступ к сайту Meduza (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).