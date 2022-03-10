СК возбудил уголовное дело об экстремизме против компании Meta

Следственный комитет РФ возбудил дело о призывах к насилию в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta. Действия компании квалифицированы как публичные призывы к экстремизму и содействие терроризму, сообщается на сайте СК РФ.

В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram, — говорится в сообщении.

Ранее компания Meta из-за событий на Украине временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.

В ответ на решение Meta Роскомнадзор направил компании требование прояснить ситуацию о разрешении призывов к насилию в отношении Вооружённых сил России, сообщил глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, компании придётся подтвердить или опровергнуть появившуюся ранее информацию о снятии запрета на такого рода сообщения.