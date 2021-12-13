Глава ЕС проведёт двусторонние встречи с лидерами Азербайджана и Армении

Глава Евросовета Шарль Мишель проведёт 14 декабря в Брюсселе трёхстороннюю встречу с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, сообщил ТАСС высокопоставленный представитель ЕС в преддверии саммита «Восточного партнёрства», который пройдёт в европейской столице 15 декабря. Отмечается, что до этого состоятся двусторонние встречи. С предложением провести переговоры лидеров двух стран выступил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Председатель Евросовета проведёт завтра сначала двусторонние встречи с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. И завтра же вечером он проведёт с ними трёхстороннюю встречу, — сказал представитель ЕС.

Как стало известно, также Алиев также проведёт встречу с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее сообщалось о готовности Пашиняна провести встречу с Алиевым в рамках саммита «Восточного партнёрства» 15 декабря в Брюсселе. Баку также согласился на предложение Шарля Мишеля об организации встречи Алиева и Пашиняна. Глава пресс-службы Министерства иностранных дел АР Лейла Абдуллаева заявила, что азербайджанская сторона всегда открыта к политическому диалогу и приветствует такие контакты. Она напомнила, что позиция Азербайджана в плоскости реалий постконфликтного периода неоднократно озвучивалась главой государства и на международных платформах.

Президент России Владимир Путин, Алиев и Пашинян провели встречу по вопросам урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией 26 ноября. Она длилась около трёх часов. Обсуждались вопросы, касающиеся выполнения заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня, механизма демаркации границы, разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. По итогам встречи было подписано заявление, подтверждающее приверженность сторон ранее достигнутым договорённостям.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.