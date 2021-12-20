18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Глава делегации России в Вене заявил о необходимости диалога с США

Глава делегации России в Вене заявил о необходимости диалога с США по безопасности
11:14, 20 декабря 2021
Глава делегации России в Вене заявил о необходимости диалога с США Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

США придется вступать в диалог с Россией по гарантиям безопасности независимо от того, хотят они этого или нет, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, в противном случае руководством России будут предприняты действия, направленные на снижение угрозы со стороны НАТО, которые будут включать в том числе и военный ответ.

Будут предприняты военно-технические и военные шаги, либо создание новых контругроз для стран НАТО,сказал Гаврилов.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России опубликовало на своём сайте проекты соглашений по безопасности с НАТО и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины и других стран бывшего СССР.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на онлайн-брифинге заявил, что Москва призывает Вашингтон самым серьёзным образом отнестись к предложению РФ по гарантиям безопасности. По его словам, российская сторона «хоть завтра» готова провести переговоры со своими американскими коллегами. Однако Вашингтон пока не отреагировал на российские предложения.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео