Глава делегации России в Вене заявил о необходимости диалога с США

США придется вступать в диалог с Р о ссией по гарантиям безопасности независимо от того, хотят они этого или нет, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, в противном случае руководством России будут предприняты действия, направленные на снижение угрозы со стороны НАТО, которые будут включать в том числе и военный ответ.

Будут предприняты военно-технические и военные шаги, либо создание новых контругроз для стран НАТО, — сказал Гаврилов.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России опубликовало на своём сайте проекты соглашений по безопасности с НАТО и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины и других стран бывшего СССР.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на онлайн-брифинге заявил, что Москва призывает Вашингтон самым серьёзным образом отнестись к предложению РФ по гарантиям безопасности. По его словам, российская сторона «хоть завтра» готова провести переговоры со своими американскими коллегами. Однако Вашингтон пока не отреагировал на российские предложения.