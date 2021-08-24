Глава ЦРУ тайно встретился с лидером «Талибана»

Директор ЦРУ Уильям Бернс провёл тайную встречу с главой политического офиса движения «Талибан» (запрещено в РФ) муллой Абдулом Гани Барадаром. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как отмечается , это был первый диалог между высокопоставленным представителем американской администрации и одним из лидеров талибов. По предположениям газеты, стороны обсуждали приближение срока окончания вывода войск с территории Афганистана и эвакуацию граждан.

Как известно, встреча прошла в Кабуле. На данный момент в ЦРУ отказались комментировать эти сведения.

Ранее сообщалось, что Путин и Байден говорили на тему вывода американских войск из республики ещё до коллапса в Афганистане. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эта тема поднималась на саммите в Женеве, но Кремль не раскрывает детали этого разговора. Он подчеркнул, что Вашингтон не сможет переложить ответственность за кризис в Афганистане на какую-либо другую сторону.