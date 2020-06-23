Гигантская вишня в Италии поставила новый мировой рекорд

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Брат с сестрой в Италии на ферме нашли вишню размером с мяч для гольфа. Они взвесили плод и выяснили, что ягода является новой мировой рекордсменкой.

Гигантскую вишню на территории Паесе, Тревизо, обнаружили во время работы в саду 25-летний Себастиано Занони и его 22-летняя сестра Селена. Взвесив ягоду, они узнали, что она весит 0,88 унции (25 г). Таким образом, находка двух итальянцев стала мировым рекордсменом.

Прошлый рекорд Гиннесса оставался за ягодой весом в 0,84 унции. По словам фермеров, для того, чтобы их вишню признали самой тяжёлой, нужно заплатить 782 доллара для посещения сада судьями до того, как их вишня сгниёт, сообщает издание UPI.

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