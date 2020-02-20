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Экипаж американской подводной лодки Hunley в 1864 году погиб из-за массивного балласта, который не позволил ей всплыть.

Отмечается, что американская субмарина Hunley затонула почти сразу же, как впервые в истории потопила вражеский корабль Housatonic с помощью мины из бочонка с порохом. Инцидент произошёл во время Гражданской войны в США в 1864 году. Hunley сражалась на стороне конфедератов-южан.

Останки лодки смогли обнаружить в 1995 году у побережья штата Южная Каролина, а в 2000 году её подняли на поверхность. На борту были обнаружены семь скелетов, их положение говорит о том, что они погибли от нехватки кислорода, выполняя свои обязанности.

Как сообщил телеканал «Звезда», эксперты пришли к выводу, что причиной гибели Hunley стал тот факт, что после подрыва корабля Housatonic подлодка потеряла равновесие и пошла на глубину, а ввиду имеющегося массивного балласта на борту экипаж не смог дать лодке всплыть. Возможно, причиной стала контузия моряков или нежелание выдавать себя.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-адмирал США Эндрю «Вуди» Льюис рассказал, что американский флот не чувствует себя в безопасности вблизи подводных лодок России.