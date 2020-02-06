https://static.news.ru/photo/647dc430-488b-11ea-a823-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Бывший адмирал ВМС США Эндрю «Вуди» Льюис рассказал, чем мешают российские подводные лодки американскому флоту вблизи побережья Атлантики.

Вице-адмирал отметил, что флот США больше не может рассматривать Атлантику, как зону «неоспоримого господства» Соединённых Штатов. Кроме того, он добавил, что экипаж американских подлодок не чувствует себя в безопасности вблизи российских субмарин, так как они «тихие» и оборудованы «более смертоносными системами вооружения», передаёт «Газета.ru».

Наши корабли больше не могут рассчитывать на то, что они будут пребывать в безопасной гавани на восточном побережье или что они хотя бы смогут беспрепятственно пересечь Атлантический океан, чтобы выполнять операции в другом месте, — процитировали Эндрю «Вуди» Льюиса на портале.

Бывший адмирал подчеркнул, что присутствие российских подводных лодок рядом с побережьем Атлантики заметно усиливается.

Ранее NEWS.ru писал о том, что два российских корабля «Маршал Устинов» и «Вице-адмирал Кулаков» выходят в Атлантический океан из Средиземного моря. Отмечается, что в Атлантике экипажи кораблей будут оттачивать боевые навыки.