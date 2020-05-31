Генштаб: Москва следит за действиями США и НАТО вблизи границы РФ

https://static.news.ru/photo/cee6c3a6-a404-11ea-be75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

Российские военные следят за действиями Соединённых Штатов Америки и их союзников по НАТО вблизи границ РФ, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Офицер напомнил, что в апреле 2020 года стратегические бомбардировщики США B1-B провели один полёт вдоль Камчатки. В мае подобных инцидентов зафиксировали уже пять, пишет РИА Новости.

Представитель вооружённых сил РФ добавил, что расчёты ПВО всякий раз обнаруживали американские бомбардировщики и «были готовы к немедленному применению».

Как писал NEWS.ru, ранее бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer были замечены у границ России в Ленинградской области. 6 мая они проводили тренировочную имитацию бомбардировки противника. Самолёты совершили трансатлантический перелёт из штата Южная Дакота.