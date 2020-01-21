Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал формирование нового правительства в Ливане и заявил, что будет работать с новым премьер-министром Хасаном Диабом для поддержки реформ в стране.
В заявлении, опубликованном пресс-секретарём Гутерриша, отмечается, что Организация Объединённых Наций привержена поддержке «укрепления Ливаном своего суверенитета, стабильности и политической независимости».
В состав нового кабинета министров, который утвердил президент Ливана Мишель Аун, вошли министры-технократы, представляющие как мусульманские, так и христианские общины страны.
Ранее в Бейруте прошли столкновения протестующих с силовиками. Прибывшие к зданию парламента на акцию «Суббота гнева» начали забрасывать правоохранителей камнями и металлическими прутьями. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водомёты. Пострадали не менее 75 человек, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен