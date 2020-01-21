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Бразильские прокуроры предъявили обвинения в убийстве экс-главе горнодобывающей корпорации Vale SA Фабио Шварцману и ещё 15 людям по делу о прорыве дамбы в муниципалитете Брумадинью. Жертвами трагедии, произошедшей в штате Минас-Жерайс 25 января 2019 года, стали более 250 человек.

Корпорации Vale SA и немецкой экспертной организации TÜV SÜD, ответственной за инспектирование дамбы, предъявлены обвинения в совершении экологических преступлений. Согласно обвинительным документам, оказавшимся в распоряжении Reuters, из 16 человек, которым...