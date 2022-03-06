Генсек ООН призвал заключить перемирие для работы гуманитарных коридоров

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал конфликтующие стороны на Украине прекратить огонь и организовать гуманитарные коридоры для жителей Мариуполя, Харькова, Сумы и других городов, находящихся в зоне боевых действий. Он также подчеркнул, что всем нуждающимся должна предоставляться гуманитарная помощь. С таким предложением он выступил в Twitter.

Крайне необходимо взять паузу в конфронтации на Украине, чтобы обеспечить безопасный выход мирного населения, <...> а также сделать так, чтобы оставшимся жителям не прерывали поставки средств первой необходимости, — написал глава организации.

Ранее Народная милиция ДНР заявила о том, что боевики национального батальона Украины «Азов» подвергли обстрелу мирных граждан, когда те пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору. По информации представителей Донецкой Народной Республики, в результате обстрела двое погибли, четверо получили ранения.

Сегодня днём верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди предоставил информацию о количестве украинских беженцев: по его словам, более 1,5 миллиона жителей Украины покинули страну в течение последних 10 дней. Он также предположил, что это число может вырасти до 4 млн.