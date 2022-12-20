Генсек ОДКБ: ведется работа по укреплению сотрудничества с Китаем

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил о сотрудничестве с Китаем, пишет РИА Новости. По его словам, переговоры идут по парламентской линии и по линии министерств иностранных дел.

Ведется соответствующая работа — и по парламентской линии, и по линии министерств иностранных дел, определенная работа проводится по укреплению сотрудничества ОДКБ — Китай, — заявил Станислав Зась.

Ранее американское издание Wall Street Journal сообщало, что китайский лидер Си Цзиньпин, в последнее время в публичном пространстве демонстрировал отдаление Пекина от Москвы, однако «за кулисами» он выстраивает с Россией более тесные связи. Речь идет об экономических отношениях, отмечается в публикации. Китайский план подразумевает наращивание импорта из России нефти, газа и сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, Си Цзиньпин предложил лидерам арабским стран перейти на торговлю нефтью в юанях, передает Reuters со ссылкой на источник в Саудовской Аравии. Собеседник агентства отметил, что продажа небольшого количества нефти в юанях Китаю может иметь смысл для прямой оплаты китайского импорта, но, по его словам, «еще не время». Глава Китая при этом заявил, что страна будет использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржу как платформу для расчета в нацвалюте по торговле энергоресурсами.