WSJ: Си Цзиньпин поручил расширить экономические отношения с Россией

Фото: Xin Hua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Американское издание Wall Street Journal утверждает, что китайский лидер Си Цзиньпин, в последнее время в публичном пространстве демонстрировал отдаление Пекина от Москвы, однако «за кулисами» он выстраивает с Россией более тесные связи. Речь идет об экономических отношениях, отмечается в публикации.

Лидер Китая Си Цзиньпин в последние месяцы пытался публично создать дистанцию между Пекином и Москвой... Однако позади дипломатических выступлений Си [Цзиньпин] углубляет свою долгосрочную ставку на Россию, — подчеркнуло издание.

Со ссылкой на «политических советников Пекина» издание утверждает, что китайский лидер дал распоряжение министрам наладить более тесные отношения с Москвой в экономике. Китайский план подразумевает наращивание импорта из России нефти, газа и сельскохозяйственной продукции. Также будет расширяться энергетическое сотрудничество в Арктике, увеличатся инвестиции Пекина в российскую инфраструктуру, например, железные дороги и порты, уточняет WSJ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин общаются на постоянной основе. Кремль в настоящий момент готовится к продолжению контактов двух лидеров, сказал он. Песков пообещал информировать общественность по готовящимся беседам.