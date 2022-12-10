Reuters: Си Цзиньпин предложил арабским странам торговать нефтью в юанях

Фото: Yao Dawei/Xinhua/Global Look Press

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин предложил лидерам арабским стран перейти на торговлю нефтью в юанях, передает Reuters со ссылкой на источник в Саудовской Аравии. Собеседник агентства отметил, что продажа небольшого количества нефти в юанях Китаю может иметь смысл для прямой оплаты китайского импорта, но, по его словам, «еще не время». Глава Китая при этом заявил, что страна будет использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржу как платформу для расчета в нацвалюте по торговле энергоресурсами.

Источник в Саудовской Аравии, выступавший перед визитом Си, сообщил, что решение продавать небольшое количество нефти в юанях Китаю может иметь смысл для прямой оплаты китайского импорта, но «еще не время», — сказано в публикации.

Данная мера, по мнению журналистов, усилит позиции юаня в мировой торговле и ослабит позицию Вашингтона.

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис ранее заявил, что Греция может помочь Европе стать независимой от российского газа, так как Афины активно ведут поиски по месторождениям углеводородов. По его словам, месторождения ранее были обнаружены к юго-западу от Крита и к юго-западу от Пелопоннеса. Глава правительства уверен, что совместные усилия с Израилем и Кипром могут обеспечить энергонезависимость Европы. Он добавил, что Афины продолжат обеспечивать «энергетическую безопасность для граничащих с Грецией стран».