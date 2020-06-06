Генпрокуратура Украины признала небезопасной работу журналистом в стране

https://static.news.ru/photo/97b35bb0-a7f1-11ea-860a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Глава офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова поздравила украинских журналистов с профессиональным праздникам и признала, что правоохранительные органы страны до сих пор не смогли обеспечить безопасность работы прессы.

Венедиктова уточнила, что только в 2020 году украинские силовики расследовали более 400 уголовных дел с пострадавшими журналистами, но только в четырёх случаях вынесены обвинительные приговоры.

Безопасно ли в Украине быть журналистом? Должны признать, что нет — и нужно в корне менять ситуацию. <...> Гонгадзе, Шеремет, Еремей, Сергиенко, Бузина — ни в одном из этих убийств ещё не поставлена законная точка. Журналисты продолжают испытывать препятствование профессиональной деятельности, давление, получать угрозы, — цитирует Венедиктову РИА Новости.

Глава офиса генпрокурора добавила, что пока на Украине «журналистов преследуют за критику или разоблачения, незаконно изымают собранный материал, отбирают технику, бьют».

По словам Венедиктовой, ситуацию с защитой прессы «нужно в корне менять».

Как писал NEWS.ru, украинский президент Владимир Зеленский поручил кабмину разработать законопроект о регулировании деятельности частных военных компаний. По словам главы государства, опасно позволять «тем или иным бизнес-группам» владеть собственными армиями.