Зеленский взялся узаконить частные армии на Украине

https://static.news.ru/photo/9c63be6e-a780-11ea-8e29-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Владимир Зеленский предложил правительству разработать законопроект о ЧВК на Украине. На данный момент есть два проекта закона о частной армии, оба не зарегистрированы в парламенте.

В одном из проектов для частный армий не предусмотрено никаких ограничений.

Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно, — пояснил необходимость заняться ЧВК президент на первом заседании Консультативного совета по делам ветеранов войны.

Зеленский предложил и совету присоединиться к разработке законодательства о ЧВК, пишет «Интерфакс-Украина». Глава государства озвучил пожелание, чтобы эти наработки были представлены в раду до закрытия сессии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина может развалиться на пять отдельных государств, считает бывший глава Грузии Михаил Саакашвили. По его словам, ряд руководителей регионов страны готовят почву для этого. Например, создали частные армии.