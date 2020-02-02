https://static.news.ru/photo/0eff77a2-45ab-11ea-8be4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Yuliia Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина может развалиться на пять отдельных государств, считает бывший глава Грузии Михаил Саакашвили. По его словам, ряд руководителей регионов страны готовят почву для этого. Например, создали частные армии.

К примеру, у Геннадия Труханова (городской глава Одессы. — NEWS.ru) есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия<...> Этот большой кризис выльется в развал страны, — цитирует Саакашвили телеканал «112 Украина».

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский ведёт «провальную политику» и спровоцирует экономический кризис.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МВД Грузии начало расследование в отношении бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Его заподозрили в попытке свержения власти.

Основанием для этого послужило высказывание Саакашвили в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи». Комментируя июньские беспорядки в Тбилиси, он заявил, что тогда была возможность для свержения власти, но этим моментом не воспользовались.

В МВД Грузии предполагают, что Саакашвили мог руководить попыткой смены власти в стране. В связи с этим ведомство проведёт необходимые следственные действия и даст правовую оценку словам экс-президента.