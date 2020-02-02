Украина может развалиться на пять отдельных государств, считает бывший глава Грузии Михаил Саакашвили. По его словам, ряд руководителей регионов страны готовят почву для этого. Например, создали частные армии.
К примеру, у Геннадия Труханова (городской глава Одессы. — NEWS.ru) есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия<...> Этот большой кризис выльется в развал страны, — цитирует Саакашвили телеканал «112 Украина».
Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский ведёт «провальную политику» и спровоцирует экономический кризис.
Ранее NEWS.ru сообщал, что МВД Грузии начало расследование в отношении бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Его заподозрили в попытке свержения власти.
Основанием для этого послужило высказывание Саакашвили в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи». Комментируя июньские беспорядки в Тбилиси, он заявил, что тогда была возможность для свержения власти, но этим моментом не воспользовались.
В МВД Грузии предполагают, что Саакашвили мог руководить попыткой смены власти в стране. В связи с этим ведомство проведёт необходимые следственные действия и даст правовую оценку словам экс-президента.