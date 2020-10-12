Генпрокуратура Азербайджана: при обстрелах ранены ещё два мирных жителя

https://static.news.ru/photo/9904d46c-0c6e-11eb-a579-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

После очередного обстрела азербайджанских населённых пунктов с армянской стороны ранения получили ещё двое гражданских. Такие данные опубликовала Генпрокуратура Азербайджана.

После интенсивных обстрелов ВС Армении городов и районов Азербайджана с 27 сентября по 12 октября (на 12:00) погиб 41 мирный житель, число раненных — 207, количество домов, пришедших в непригодность, — 1,185 тыс., количество многоквартирных домов, пришедших в непригодность — 57, количество повреждённых гражданских объектов — 148, — сообщили в ведомстве.

Согласно данным азербайджанской стороны на 11 октября, в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе погибли 41 мирный житель и 205 человек получили ранения.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал, NEWS.ru, ранее Азербайджан сообщил об уничтожении трёх беспилотников Армении.