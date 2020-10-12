Азербайджан сообщил об уничтожении трёх беспилотников Армении

https://static.news.ru/photo/a6b5ef0e-0c6b-11eb-9288-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Подразделения ПВО Азербайджана в ночь на 12 октября уничтожили три армянских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В азербайджанском ведомстве подчеркнули, что два беспилотных летательных аппарата были уничтожены на Товузском направлении государственной границы.

Ещё один БПЛА был уничтожен около 10:00 (09:00 мск) в направлении Агдамского района, — цитирует ТАСС сообщение МО Азербайджана.

9 октября страны договорились о прекращении огня, но вскоре вновь обвинили друг друга в нарушении договорённостей. 12 октября Минобороны Азербайджана сообщило о том, что Вооружённые силы Армении нанесли удар по Агдамскому району в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как ранее писал NEWS.ru, в столице Азербайджана прошли похороны солдата, который был выходцем из России. Житель Баку с российскими корнями Денис Пронин погиб в боях в рамках конфликта в Нагорном Карабахе.