В Баку похоронили русского солдата

https://static.news.ru/photo/d73ccb66-0c5c-11eb-ac7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: «Азербайджанские Патриоты │ Azerbaijan Patriots»/vk.com

В столице Азербайджана прошли похороны солдата, который был выходцем из России. Житель Баку с российскими корнями Денис Пронин погиб в боях в рамках конфликта в Нагорном Карабахе.

Денис записался на фронт добровольцем, поскольку не мог смириться с несправедливостью, которая длится на протяжении около тридцати лет. Отмечается, что он хотел быть причастным к освобождению Карабаха. Погибшему был 31 год.

Как сообщает азербайджанский портал 1News, это в очередной раз говорит в пользу того, что конфликт Баку и Еревана не несёт в себе межэтнический характер, как это пытается представить армянская сторона.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня, о котором Баку и Ереван договорились в ходе встречи глав МИД в Москве. Однако вскоре республики обвинили друг друга в его нарушении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны Азербайджана обвинили Армению в обстрелах Агдамского района в Нагорном Карабахе.