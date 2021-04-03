ФРГ и Францию беспокоит рост числа нарушений перемирия в Донбассе

https://static.news.ru/photo/7e75a41a-63df-11ea-a64f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Рост числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе вызывает обеспокоенность Германии и Франции. Страны призвали стороны конфликта немедленно прекратить эскалацию. Об этом говорится в заявлении МИД обеих стран.

В частности, страны отмечают, что внимательно следят за ситуацией в регионе, в том числе и за передвижением российских войск, и призывают стороны прекратить эскалацию.

Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах. В качестве посредников в «нормандском формате» Германия и Франция стремятся к реализации минских договорённостей в полном объёме. С этой целью на регулярной основе продолжаются переговоры, — цитирует сообщение РИА Новости.

Также стороны приветствовали продление мандата спецкомиссии наблюдателей ОБСЕ на Украине и призвали снять ограничения на её передвижение по стране.

В пятницу, 2 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и потому не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в регионе, однако использует своё влияние для выполнения соглашений.