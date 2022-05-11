Француз побывал на Украине и рассказал, как «Азов» пытал русских Бывший военный Франции Адриан Боке побывал на Украине и рассказал про зверства «Азова»

Фото Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Адриан Боке, служивший в стрелковых частях французской армии, побывал на Украине во время гуманитарной поездки и рассказал в эфире радио SudRadio о военных преступлениях, которые совершали украинские боевики из полка «Азов». Он вспомнил случай, когда привезли пленных российских солдат и стреляли им по ногам, чтобы выяснить, кто из них офицер. Он добавил, что, если кто-то признавался в этом, то ему простреливали голову.

Никого на Украине это не беспокоит, а мы их вооружаем европейским оружием, и потом они творят военные преступления, я это сам видел, — рассказал Боке.

Он шокирован тем, насколько сильно отличается поступающая через европейские телеканалы информация от реальной картины на местах. Он указал на то, что западные СМИ не освещают зверства украинских военных и тот факт, что фактически все боевики носят знаки отличия на форме, повторяющие эмблемы на форме немецких нацистов.

Министерство обороны России ранее сообщило о новой провокации ВСУ, которую подготовили и провели по «бучинскому сценарию». В пресс-службе ведомства отметили, что в Харьковской области на участке дороги между населёнными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие Украины расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами.