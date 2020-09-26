Франция созвала конференцию по Ливану

https://static.news.ru/photo/89e746bc-00e4-11eb-a040-fa163e074e61_660.jpg Бейрут Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж организует конференцию при участии органов ООН и ряда других стран, посвящённую проблеме Ливана.

Об этом сообщает ТАСС. Французский лидер ответил на вопросы СМИ о Ливане в Елисейском дворце в Париже. По словам Макрона, инициированная Францией конференция пройдёт до конца октября.

Она станет продолжением первой конференции, состоявшейся 9 августа и будет направлена на мобилизацию и расширение международной помощи Бейруту и всему ливанскому народу, — отметил президент.

Генеральный директорат внешней безопасности (DGSE) Франции оказал своё влияние на формирование нового правительства в Ливане, писал NEWS.ru. Процесс распределения министерских портфелей в стране забуксовал из-за противоречий между суннитскими и шиитскими фракциями. Макрон представил дорожную карту, которая должна помочь Бейруту выйти из кризиса.

Ранее генсек ливанского военизированного движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что Вашингтон предлагал ему сделку. По словам политика, США пытались «завести дружбу» с движением и предлагали организации «деньги, власть и даже помощь в политической реформе в Ливане». Основное условие, которое выдвигал Белый дом, — достижение соглашения между «Хезболлой» и Израилем.