Насралла: США предлагали деньги «Хезболле» за мир с Израилем

https://static.news.ru/photo/497152d8-eab1-11ea-93b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bilal Jawich/Global Look Press

Генсек ливанского военизированного движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что Вашингтон предлагал ему сделку.

По словам Насраллы, США пытались «завести дружбу» с «Хезболлой» и предлагали организации «деньги, власть и даже помощь в политической реформе в Ливане» к выгоде военизированного движения. Основное условие, которое выдвигал Вашингтон — достижение соглашения между «Хезболлой» и Израилем. Как передаёт Al-Masdar News, США даже обещали исключить «Хезболлу» из списка террористических организаций.

Всё, что они хотят — это безопасность Израиля, нормализация [отношений] с Израилем, мир с Израилем, одобрение от Израиля, чтобы Израиль взял всё, что он хочет, — сказал Насралла.

Генсек «Хезболлы» подчеркнул, что предложение было отвергнуто. Насралла уверяет, что в сделке упоминались миллиарды долларов, которые могла бы получить группировка за выгодное Вашингтону соглашение с Израилем.

«Хезболла» считается террористической организацией в США, Великобритании, Германии, Нидерландах, Канаде, Израиле, Австралии и Египте. В России применять подобный статус к группировке отказываются, мотивируя это тем, что она не совершала терактов на территории РФ. Также Москва считает «Хезболлу» законной общественно-политической силой, так как она имеет представителей в парламенте Ливана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео призвал страны Европы запретить въезд членам «Хезболлы».