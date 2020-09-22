Французские кредиты берут Ливан в тиски

Генеральный директорат внешней безопасности (DGSE) Франции оказал своё влияние на формирование нового правительства в Ливане. О контактах ведомства с местными политиками сообщала арабоязычная пресса. Процесс распределения министерских портфелей в стране накануне снова забуксовал из-за противоречий между суннитскими и шиитскими фракциями. Сейчас Бейрут должен реализовать «дорожную карту» по выводу государства из кризиса. Её выдвинул в начале сентября французский лидер Эммануэль Макрон. Однако есть основания сомневаться в успехе инициативы президента Пятой республики.

О вмешательстве DGSE в ливанские дела пресса сообщила ещё накануне. Однако Париж оказался неспособен быстро повлиять на формирование ливанского кабмина и подтолкнуть страну к принятию антикризисных мер. Сроки по созданию правительства, указанные в «дорожную карте» Макрона, уже продлялись. 23 сентября истёк очередной дедлайн.

Последней проблемой, которая затормозила процесс распределения портфелей, стало назначение министра финансов. После того как 8 сентября администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении экс-министра финансов Али Хасана Халиля, который был обвинён в содействии шиитской военно-политической организации «Хезболла», шиитские партии страны неожиданно заявили о желании сохранить за собой финансовое ведомство, контролем над которым они обладают с 2014 года.

Экс-премьер Ливана и лидер оппозиционного движения «Аль-Мустакбаль» Саад Харири предложил накануне передать этот пост «независимому шиитскому политику», что якобы откроет дорогу для реализации французского плана.

Правительственный кризис в Стране кедров продолжается уже долгое время. Последний состав правительства был вынужден подать в отставку после того, как 4 августа в порту Бейрута произошёл мощнейший взрыв, мощность которого достигала 1,5 тысячи тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и существенно повреждены тысячи жилых зданий. В результате трагедии погибли 192 человека, пострадали 6,5 тысяч, свыше 300 тысяч граждан остались без крыши над головой.

Бейрут после взрыва Marwan Naamani/Global Look Press

Официальные данные МВД Ливана свидетельствуют о том, что причиной инцидента стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которая хранилась в амбаре № 12 в гавани. Несмотря на то, что трагедию связывают с обычной случайностью, она стала триггером политических проблем, и без того увеличивавшихся из-за бескомпромиссной санкционной политики администрации президента США и используемой внешними силами социальной напряжённости.

В разговоре с NEWS.ru один из экспертов по ближневосточной политике напомнил, что два года назад в условиях нестабильности ливанцы были вынуждены обратиться за помощью к международному сообществу, после чего в ноябре 2018-го состоялась международная конференция «Кедр», в ходе которой ряд стран-доноров пообещал Ливану помощь в размере $11 млрд.

Деньги, однако, в Ливан так и не поступили. Вместо этого США, следуя своей линии на «сдерживание Ирана» и его союзников, решили свести свои давние счёты с ливанской «Хезболлой», — пояснил аналитик на условиях анонимности. — Для этого они применили мощный финансовый прессинг, который фактически парализовал ливанскую банковскую систему, и спровоцировали массовые уличные выступления по лекалу «цветных революций». Не дождавшись обещанной в Париже помощи, правительство премьер-министра Харири ушло в отставку.

Мустафа Адиб Bilal Jawich/Global Look Press

Тем не менее этот натиск руководство страны выдержало, подытожил собеседник NEWS.ru: во много благодаря личному авторитету президента Мишеля Ауна местные военные нормализировали обстановку. Правительство было сформировано заново во главе с Хасаном Диябом. После этого начались переговоры с МВФ по поводу обещанной помощи, однако деньги в очередной раз получить не удалось: произошла трагедия в столичном порту. В этой ситуации, как отмечает аналитик, Макрон начал проявлять «нарочитое беспокойство»: президент дважды — августе и сентябре — побывал в Бейруте, однако финансовых средств ливанцы так и не дождались.

Сейчас Мустафа Адиб предпринимает попытки сформировать новый кабинет, однако комплекс экономических проблем, стоящих перед будущим правительством, делает власти априори заложником ситуации, поскольку условия для получения траншей постоянно ужесточаются. Эксперт называет подобную обстановку унизительной для Ливана: Париж сам накидывает «удавку» на суверенное государство и после этого прилагает усилия по «спасению» республики.