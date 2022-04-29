Франция заявила, что ждёт от ЕС принятия новых санкций против нефти России

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В МИД Франции заявили, что ожидают принятия Евросоюзом шестого пакета санкций против России. Часть новых рестрикций будет направлена на нефть из РФ, передаёт ТАСС со ссылкой на слова официального представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр.

Мы работаем над шестым пакетом санкций, который, как мы ожидаем, будет принят на следующей неделе и будет охватывать нефть, — заявила политик.

По её словам, Запад оказывает давление на РФ не только путём санкций. Лежандр считает, что и военные поставки на Украину сказываются на России.

Ранее стало известно, что будет включать в себя шестой пакет санкций Евросоюза. Среди названных мер перечислены отключение новых российских банков от международной платёжной системы SWIFT и «определённый запрет» на импорт российской нефти.