Финская VR Group расторгнет контракты с РЖД и продаст российские активы Финский оператор VR Group продаст российские активы и расторгнет контракты с РЖД

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Финский государственный железнодорожный оператор VR Group продаст все российские активы, в том числе дочерние предприятия, занимающиеся грузоперевозками, и расторгнет контракты с РЖД, сообщается на сайте организации. В компании отметили, что процесс расторжения контрактов с российской стороной уже начался.

Началось расторжение контрактов в рамках плана, и движение будет полностью прекращено не позднее конца года, — говорится в сообщении.

Контракты могут быть расторгнуты только по взаимному согласию сторон, так как действие западных санкций не распространяется на железнодорожное сообщение между Россией и Евросоюзом.

По словам генерального директора Топи Симола, некоторые клиенты хотят продолжить перевозки до конца действующих соглашений. Он заверил, что VR Group будет стремиться к переговорам по более скорому расторжению контрактов. Компания ожидает, что к концу лета трафик снизится примерно до трети от первоначального уровня. Отмечается, что прекращение движения совпадает со сроками, когда истекают контракты с РЖД.

VR Group также начала переговоры о продаже или сокращении доли в дочерних финских компаниях ContainerTrans Scandinavia (CTS) и Freight One Scandinavia (FOS). Кроме того, VR Group начала переговоры о продаже своей российской дочерней компании Finnlog, — добавили в организации.

CTS осуществляла контейнерные перевозки и экспедиторские услуги между Финляндией и Россией. FOS специализировалась на грузовых и полных железнодорожных перевозках между двумя странами, а Finnlog сдавала в аренду вагоны ключевым клиентам VR Transpoint в Финляндии и эксплуатировала вагоны в перевозках импортной древесины между Москвой и Хельсинки.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным инвесторам вкладывать деньги в российский транспорт. Так, другие страны больше не смогут участвовать в осуществлении регулярных перевозок пассажиров в России. При этом члены Евразийского экономического союза по-прежнему смогут вкладывать деньги в транспортную инфраструктуру РФ. Исключением также станет метрополитен.