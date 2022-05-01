Путин запретил иностранцам инвестировать в российский транспорт Путин подписал закон, запрещающий иностранцам осуществлять перевозки в России

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Иностранные инвесторы больше не смогут участвовать в осуществлении регулярных перевозок пассажиров в России. Закон об исключении иностранцев из концессионного соглашения 1 мая подписал президент России Владимир Путин, передаёт ТАСС. При этом члены Евразийского экономического союза по-прежнему смогут вкладывать деньги в транспортную инфраструктуру РФ. Исключением также станет метрополитен.

Если концессионное соглашение заключается в отношении объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих перевозку пассажиров транспортом общего пользования (за исключением метрополитена), то концессионером по такому концессионному соглашению не могут являться иностранные инвесторы, — говорится в документе.

Под действие закона также попадают юрлица из РФ, на решения которых прямо или косвенно могут влиять иностранные физические и юридические лица, инвесторы, компании и органы из-за рубежа.

Таким образом, владельцем и концедентом по включённым в концессионное соглашение транспортным объектам могут выступать муниципальные образования, а в качестве самостоятельной стороны — субъекты России, в границах которых будет находиться имущество, передаваемое в рамках соглашения.

Ранее Путин подписал закон, облегчающий иностранным компаниям постановку на налоговый учёт при открытии лицевого счёта в банке. Данная мера необходима для расчёта по поставкам газа в рублях.