Агентство РИА ФАН сообщило, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о военных провокациях в Чёрном море со стороны Британии. При этом детали происходящего не уточняются.

По информации издания, Лондон мог намерено совершить подобные действия против интересов Москвы. Тем не менее, подробности не сообщаются.

Глава британского Минобороны Бен Уоллес ранее заявлял, что Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке земного шара, если будет такая необходимость. Он сравнил признание ДНР и ЛНР Владимиром Путиным с конфронтацией с Западом, на которую пошёл император Николай I в 1853 году в войне за Крым.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила британскому внешнеполитическому ведомству «отдохнуть», так как оно «уже помогло Украине». Так она ответила на заявления МИД Великобритании о том, что он намерен и дальше оказывать содействие Украине, несмотря на то, что эта страна не является членом НАТО.