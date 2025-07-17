Стало известно, кого ждут серьезные последствия при подрыве аммиака ВСУ

Подрыв аммиака Вооруженными силами Украины может нанести серьезные последствия людям, которые окажутся в эпицентре, заявил NEWS.ru бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН Игорь Никулин. По его словам, это опасное вещество, которое обладает резким запахом. Он отметил, что природные факторы, такие как ветер и дождь, могут значительно сократить период его воздействия.

Аммиак — это достаточно опасное вещество с резким запахом. Нашатырный спирт. Не думаю, что будут какие-то большие последствия от его подрыва ВСУ. Те, кто окажется в эпицентре, естественно, пострадают и могут даже погибнуть. Думаю, вряд ли будут какие-то долгосрочные последствия. Естественно, пострадают и животные, и люди, и все, кто там находится в зоне поражения. Думаю, что воздействие будет недолгим. Если будут дожди и ветры, то последствия могут ликвидироваться в течение нескольких недель, — пояснил Никулин.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что Украина планирует подорвать распределительный пункт аммиака в ДНР и обвинить в создании техногенной катастрофы Россию. По его словам, возможен выброс более 550 тонн аммиака в окружающую среду.