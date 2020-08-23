Евросоюз заверил, что не собирается делать из Белоруссии «вторую Украину»

https://static.news.ru/photo/3eca9300-e541-11ea-8d55-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Xinhua/Global Look Press

Шеф дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заверил, что Брюссель не намеревается превращать Белоруссию «во вторую Украину». По мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам, недовольство ситуацией внутри страны в этих бывших советских республиках основывается на разном. Так, в 2014 году люди требовали интеграции в Евросоюз, у белорусов же иные мотивы.

Они просто требуют режима гражданских свобод и прав. На демонстрациях нет европейских флагов. И ЕС тоже не собирается превращать Беларусь во вторую Украину, — сказал Боррель в интервью газете El Pais.

Тем не менее, Брюссель намерен поддерживать протестующих, така как они выступают за демократические ценности, которые разделяют в Еврособзе.

Сегодняшняя проблема для белорусов не в выборе между Россией и Европой, а в достижении свободы и демократии, которые являются основными ценностями Европейского Союза, и поэтому мы будем их поддерживать, — отметил дипломат.

Боррель также подчеркнул. что Евросоюз находится в постоянном контакте с Москвой по поводу ситуации в Белоруссии, «чтобы избежать недопонимания и чтобы российская сторона не приняла решения, которые могут дестабилизировать ситуацию». Он также констатировал, что хотя ЕС и не признаёт Александра Лукашенко законноизбранным президентом, Брюсселю приходится иметь с ним дело.

Мы не признаём его законным президентом. Мы также не узнаем Николаса Мадуро. Однако, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело. Цель состоит в том, чтобы белорусы имели возможность свободно выражать своё мнение. Так решил Европейский совет, — пояснил Боррель.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В Евросоюзе результатов голосования не признали. 19 августа состоялся внеочередной саммит ЕС по ситуации в республике. По его итогам глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что судьбу Белоруссии должны решать жители этой страны, а не в Брюсселе и не в Москве. Также европолитики заявили, что поддерживают тех белорусов, которые требуют организовать новые выборы.

Кроме того, ЕС по итогу саммита принял решение выделить дополнительные €53 млн в помощь белорусскому народу в связи со сложившейся ситуацией в стране. По словам фон дер Ляйен, эта помощь будет перераспределена так, чтобы средства пошли «не власти, а народу». При этом из выделенных денег €2 млн будут направлены на поддержку «жертв репрессий», писал NEWS.ru.