«Фюрерша не видит берегов»: в Совфеде призвали Евросоюз не играть с огнем Сенатор Джабаров: в случае угрозы от ЕС удар России будет однократный и сильный

Если от Евросоюза будет исходить угроза, то удар России будет однократный и сильный, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен играет с огнем, говоря о наращивании военной помощи Киеву и военных кредитах.

Я думаю, что вот эта фюрерша (Урсула фон дер Ляйен. — NEWS.ru), я ее по-другому уже не называю, по-моему, уже не видит берегов. Она вошла в раж, ей очень хочется уничтожения России, нанесения стратегического поражения в отместку за унижение 1945 года и прошлые поражения от нашей страны. Играют с огнем. Мы воевать с ними не собираемся. Если что случится и мы почувствуем угрозу национальной безопасности, удар у нас будет однократный и достаточно жесткий и сильный. Я думаю, они понимают, о чем идет речь, — сказал Джабаров.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз считает прекращение Соединенными Штатами поставок оружия Украине сигналом для наращивания европейских поставок Киеву. Она также призвала страны ЕС брать военные кредиты и закупать вооружение под контролем Еврокомиссии.