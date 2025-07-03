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03 июля 2025 в 17:39

«Фюрерша не видит берегов»: в Совфеде призвали Евросоюз не играть с огнем

Сенатор Джабаров: в случае угрозы от ЕС удар России будет однократный и сильный

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Если от Евросоюза будет исходить угроза, то удар России будет однократный и сильный, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен играет с огнем, говоря о наращивании военной помощи Киеву и военных кредитах.

Я думаю, что вот эта фюрерша (Урсула фон дер Ляйен. — NEWS.ru), я ее по-другому уже не называю, по-моему, уже не видит берегов. Она вошла в раж, ей очень хочется уничтожения России, нанесения стратегического поражения в отместку за унижение 1945 года и прошлые поражения от нашей страны. Играют с огнем. Мы воевать с ними не собираемся. Если что случится и мы почувствуем угрозу национальной безопасности, удар у нас будет однократный и достаточно жесткий и сильный. Я думаю, они понимают, о чем идет речь, — сказал Джабаров.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз считает прекращение Соединенными Штатами поставок оружия Украине сигналом для наращивания европейских поставок Киеву. Она также призвала страны ЕС брать военные кредиты и закупать вооружение под контролем Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен
Евросоюз
Россия
Украина
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
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