Евросоюз заморозил экономическую помощь Афганистану

Экономическая помощь Евросоюза Афганистану заморожена до тех пор, пока боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) не покажут свои намерения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на виртуальном заседании стран G7.

Она пояснила , что экономическая помощь в размере одного миллиарда евро на развитие Афганистана будет предоставлена только при условии соблюдения прав человека.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики «Талибана» без единого выстрела захватили Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, талибы объявили о полном контроле над страной.

Талибы заявили о намерении создать совет из 12 человек для управления Афганистаном. В него могут войти глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.