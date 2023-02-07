Евросоюз снял санкции с российского политика Евросоюз снял санкции с бывшего губернатора Севастополя Овсянникова

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Овсянников

Евросоюз отменил санкции против бывшего губернатора Севастополя и экс-замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова, об этом сообщается в официальном журнале ЕС. Ранее политик подавал иск в европейский суд с требованием исключить его из санкционного списка, в который он был занесен еще в 2017 году. По его словам, ограничения мешают ему вести бизнес на Кипре.

В Приложении I к Регламенту «Список физических и юридических лиц, организаций или организаций, указанных в статье 2», в разделе «Лица» удалена запись, касающаяся следующего лица: Дмитрий Владимирович Овсянников, — говорится в журнале ЕС.

Иск в европейский суд Овсянников подавал в ноябре 2020 года. За семь месяцев до этого его исключили из партии «Единая Россия» и отправили в отставку с поста замглавы Мипромторга.

Ранее стало известно, что власти Венгрии потребовали от руководства Евросоюза исключить из санкционных списков нескольких руководителей российских компаний. Предполагается, что решение по данному вопросу может быть принято в марте.

27 января Совет Евросоюза продлил санкции против отдельных секторов экономики России на шесть месяцев. Они будут действовать до 31 июля 2023 года. ЕС подчеркнул, что решительно поддерживает Украину, ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС — Украина заявила, что Евросоюз введет десятый пакет антироссийских санкций в годовщину начала военной операции на Украине, 24 февраля. По ее словам, общая сумма ограничений превысит €10 млрд. Она отметила, что новые санкции, в частности, затронут поставки в Россию технологий, которые могут использоваться в боевых действиях на Украине. Кроме того, страны ЕС введут ограничения, которые закроют лазейки для обхода действующих рестрикций, добавила фон дер Ляйен.