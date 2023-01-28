Венгрия потребовала снять санкции с нескольких российских бизнесменов WSJ: Венгрия потребовала исключить ряд российских бизнесменов из списка санкций ЕС

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Власти Венгрии потребовали от руководства Евросоюза исключить из санкционых списков нескольких руководителей российских компаний. Об этом сообщает The Wall Street Journаl со ссылкой на европейских дипломатов. Предполагается, что решение по данному вопросу может быть принято в марте.

Сняв возражения по вопросу продления экономических санкций ЕС против России, Венгрия настаивает на выводе нескольких российских руководителей из санкционного списка, - рассказали источники издания.

В пятницу, 27 января, Совет Евросоюза продлил санкции против отдельных секторов экономики России на шесть месяцев. Они будут действовать до 31 июля 2023 года. ЕС подчеркнул, что решительно поддерживает Украину, ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Согласно даным WSJ, в рамках дискуссии о продлении санкций для России премьер-министр Вегрии Виктор Орбан предлагал смягчить ограничения, в первую очередь - эмбарго на импорт нефти.

По информации EUobserver, в декабре минувшего года Венгрия уже настояла на том, чтобы не включать в санкционные списки министра энергетик РФ Николая Шульгинова, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и министра спорта РФ Олега Матыцина.

Ранее Виктор Орбан заявил, что не допустит введения санкций Евросоюза на российскую ядерную энергетику.Он подчеркнул, что между европейскими странами по этому поводу развяжется «большая битва», однако Венгрия наложит вето на введение ограничений.

В свою очередь министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз допустит огромную ошибку в случае введения десятого пакета антироссийских санкций, поскольку такие меры ведут Европу в тупик. Он указал, что рестрикции против Москвы могут нанести Европе ущерб в сфере экономики, политики и безопасности.